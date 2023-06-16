Встречу Путина с военкорами назвали поступком настоящего лидера
Президент России Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами проявил уверенность и стойкость. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Встреча Путина с военкорами - самое смелое решение, которое может принять лидер страны, находящейся в состоянии конфликта считает эксперт. Он обратил внимание, что президент России не избегал острых вопросов.
Путин поступил так, как положено настоящему лидеру, заявил Риттер.
Российский лидер провел встречу с военными корреспондентами 13 июня. Президент не исключил создания санитарной зоны на Украине для безопасности гражданского населения, передает «Радиоточка НСН».
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