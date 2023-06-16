Встречу Путина с военкорами назвали поступком настоящего лидера

Президент России Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами проявил уверенность и стойкость. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

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Встреча Путина с военкорами - самое смелое решение, которое может принять лидер страны, находящейся в состоянии конфликта считает эксперт. Он обратил внимание, что президент России не избегал острых вопросов.

Путин поступил так, как положено настоящему лидеру, заявил Риттер.

Российский лидер провел встречу с военными корреспондентами 13 июня. Президент не исключил создания санитарной зоны на Украине для безопасности гражданского населения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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