Встречу Путина с военкорами назвали поступком настоящего лидера

Встреча Путина с военкорами - самое смелое решение, которое может принять лидер страны, находящейся в состоянии конфликта считает эксперт. Он обратил внимание, что президент России не избегал острых вопросов.

Путин поступил так, как положено настоящему лидеру, заявил Риттер.

Российский лидер провел встречу с военными корреспондентами 13 июня. Президент не исключил создания санитарной зоны на Украине для безопасности гражданского населения, передает «Радиоточка НСН».

