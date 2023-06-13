Путин охарактеризовал отношения США и ЕС анекдотом

«Там у них как в анекдоте все между европейцами и американцами: пункт первый - американцы всегда правы. Второе, если американцы не правы - смотри пункт первый», - сказал глава государства на встрече с военкорами.

По его словам, из-за такого подхода вести переговоры в США «особо не с кем». Говоря об украинском конфликте, президент отметил, что интересы Киева стали интересами Вашингтона.

Представитель Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре накануне сообщила, что США тайно разместили в Европе 150 единиц оружия массового поражения, передает «Радиоточка НСН».

