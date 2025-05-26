Встреча Путина с главой МИД Турции в Москве будет короткой

Президент России Владимир Путин проведет краткую встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, который находится в Москве с рабочим визитом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Он уточнил, что основной целью визита турецкого министра являются переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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Встреча с президентом запланирована на понедельник и будет носить краткий протокольный характер.

Ранее в Кремле подтвердили, что российский президент примет Фидана в рамках его визита в Москву, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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