Встреча Пашиняна с армянской оппозицией 13 марта не состоится

Встреча 13 марта премьер-министра Армении Никола Пашиняна и глав парламентских фракций для обсуждения политического кризиса в стране не состоится. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на администрацию президента Армении Армена Саркисяна.

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В заявлении администрации указано, что причиной для отказа от проведения встречи стал отказ от участия ряда приглашенных. Так, Никол Пашинян не отреагировал на приглашение.

Оппозиционная фракция "Процветающая Армения" и "Движение за спасение родины" выдвинули особые условия, одним из которых является обязательный уход Пашиняна с должности руководителя кабмина. На встречу согласились только правящая фракция "Мой шаг" и оппозиционная "Светлая Армения".

При этом президент заявил, что будет прикладывать усилия для разрешения кризиса. По его словам, он намерен встретиться с приглашенными по отдельности, а также выслушать непарламентские стороны и тех депутатов, которые не входят в конкретные фракции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КризисОппозицияНикол ПашинянАрмения
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