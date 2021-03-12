Встреча Пашиняна с армянской оппозицией 13 марта не состоится

В заявлении администрации указано, что причиной для отказа от проведения встречи стал отказ от участия ряда приглашенных. Так, Никол Пашинян не отреагировал на приглашение.



Оппозиционная фракция "Процветающая Армения" и "Движение за спасение родины" выдвинули особые условия, одним из которых является обязательный уход Пашиняна с должности руководителя кабмина. На встречу согласились только правящая фракция "Мой шаг" и оппозиционная "Светлая Армения".

При этом президент заявил, что будет прикладывать усилия для разрешения кризиса. По его словам, он намерен встретиться с приглашенными по отдельности, а также выслушать непарламентские стороны и тех депутатов, которые не входят в конкретные фракции.