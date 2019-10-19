Всегда врал. Савченко назвала Порошенко виновником войны в Донбассе

«Старая власть сделала все, чтобы лишить украинскую летчицу звания героини и наградить ее званием «Агента Кремля». Ее заявления имеют некоторый резонанс в местном медиапространстве, но говорить о том, что она стала авторитетным политическим деятелем, к которому прислушиваются широкие массы на Украине, не стоит. Ее претензии к Порошенко понятны: у нее всегда были конфликтные отношения с украинским президентом. Именно при Порошенко Савченко попала в украинскую тюрьму, в отношении нее были развернуты судебные преследования. В некотором смысле ее заявления – такая себе месть бывшему украинскому лидеру за неспокойную жизнь в Киеве после возвращения из российской тюрьмы», - сказал он.

В свою очередь политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин также заявил в эфире НСН, что с политической точки зрения Савченко на Украине постигла скоропостижная «смерть».

«Лузер есть лузер. Это, кстати, очень характерно для тех, кто побывал в плену – искусственные герои. Ее пример очень поучителен: как ее тогда встречали, дали ей героя Украины, как она надувалась, что она такая "козырная". А чем все закончилось? Пшиком! Были шансы, конечно, но человек не захотел учиться - возомнила себя Жанной д’Арк, великой личностью. Никаких перспектив у нее нет, последние выборы это показали. Плюс у нее, в силу жизненных обстоятельств, очень тяжелый характер», - отметил он.

Напомним, после возвращения из России Порошенко вручил Савченко звезду Героя Украины, также она стала депутатом Верховной Рады. Однако в 2018 году ее лишили неприкосновенности и заключили в СИЗО, обвинив в подготовке террористического акта. В апреле этого года она вышла на свободу.

