Все поменялось. Трамп отказался от встречи с Путиным до выборов

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи проведения саммита с главой России Владимиром Путиным перед президентскими выборами в США. Об этом сообщил помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

«У нас не будет саммита с Путиным перед выборами», — заявил О'Брайен в эфире телеканала Эн-би-си.

Трамп намерен лично встретиться с Путиным до выборов в США

Также он сообщил об отказе США участвовать в саммите по Ирану.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на помощников Трампа о желании американского президента встретиться с российским коллегой до ноябрьских выборов в Соединенных Штатах.

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ФОТО: flickr.com // Главный Редактор
ТЕГИ:СаммитВладимир ПутинТрампДональд Трамп
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