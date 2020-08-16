Все поменялось. Трамп отказался от встречи с Путиным до выборов
Президент США Дональд Трамп отказался от идеи проведения саммита с главой России Владимиром Путиным перед президентскими выборами в США. Об этом сообщил помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
«У нас не будет саммита с Путиным перед выборами», — заявил О'Брайен в эфире телеканала Эн-би-си.
Также он сообщил об отказе США участвовать в саммите по Ирану.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на помощников Трампа о желании американского президента встретиться с российским коллегой до ноябрьских выборов в Соединенных Штатах.
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