Все поменялось. Трамп отказался от встречи с Путиным до выборов

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи проведения саммита с главой России Владимиром Путиным перед президентскими выборами в США. Об этом сообщил помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

«У нас не будет саммита с Путиным перед выборами», — заявил О'Брайен в эфире телеканала Эн-би-си.