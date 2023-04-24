Врио главы Красноярского края отправил в отставку правительство региона

Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков распустил правительство региона. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации края.

Выборы нового губернатора Красноярского края пройдут в сентябре

Решение о роспуске регионального правительства было принято в соответствии с уставом Красноярского края.

«В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Красноярского края А. В. Усса: досрочно прекратить полномочия членов правительства Красноярского края», — говорится в распоряжении.

Правительство края продолжит выполнять свои обязанности до назначения новых членов кабмина региона, отмечает телеканал «360».

На минувшей неделе президент Владимир Путин принял отставку главы Красноярского края Александра Усса и назначил врио главы региона экс-министра науки и образования Михаила Котюкова, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
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