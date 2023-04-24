Врио главы Красноярского края отправил в отставку правительство региона
Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков распустил правительство региона. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации края.
Решение о роспуске регионального правительства было принято в соответствии с уставом Красноярского края.
«В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Красноярского края А. В. Усса: досрочно прекратить полномочия членов правительства Красноярского края», — говорится в распоряжении.
Правительство края продолжит выполнять свои обязанности до назначения новых членов кабмина региона, отмечает телеканал «360».
На минувшей неделе президент Владимир Путин принял отставку главы Красноярского края Александра Усса и назначил врио главы региона экс-министра науки и образования Михаила Котюкова, напоминает РИА ФАН.
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