Минобороны НКР: Азербайджанскими военными ранены трое военнослужащих
Трое военнослужащих непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) получили ранения при попытки нападения со стороны азербайджанских военных 11 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс».
Известно, что инцидент произошел на одном из постов Армии обороны НКР, уточняет Газета.ru.
Напомним, многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения. Главы России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали соглашение о прекращении с 10 ноября боевых действий и вводе в зону конфликта российских миротворцев.
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