Минобороны НКР: Азербайджанскими военными ранены трое военнослужащих

Трое военнослужащих непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) получили ранения при попытки нападения со стороны азербайджанских военных 11 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Известно, что инцидент произошел на одном из постов Армии обороны НКР, уточняет Газета.ru.

Напомним, многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения. Главы России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали соглашение о прекращении с 10 ноября боевых действий и вводе в зону конфликта российских миротворцев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоенныеАзербайджанНагорный Карабах
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