Минобороны НКР: Азербайджанскими военными ранены трое военнослужащих

Известно, что инцидент произошел на одном из постов Армии обороны НКР, уточняет Газета.ru.

Напомним, многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения. Главы России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали соглашение о прекращении с 10 ноября боевых действий и вводе в зону конфликта российских миротворцев.

