Востоковед Котков: Украину может ожидать неприятный сюрприз от Китая

После 2014 года Украина перестала играть для Китая важную роль в торговых отношениях. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил востоковед, китаист Кирилл Котков.

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По его словам, после второго Майдана торгово-экономические отношения двух государств резко сократились.

Он также отметил, что из-за оскорбительных высказываний украинских властей в адрес китайского руководства, Пекин может пойти на блокировку экспорта.

«Китай запросто может пойти на блокировку экспорта на Украину... Оскорбления в адрес китайского руководства со стороны властей Украины звучат уже не первый раз», — заключил Котков.

Ранее депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев заявил, что хамство президента Украины Владимира Зеленского в адрес Китая может дорого обойтись Киеву, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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