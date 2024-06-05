Востоковед Котков: Украину может ожидать неприятный сюрприз от Китая
После 2014 года Украина перестала играть для Китая важную роль в торговых отношениях. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил востоковед, китаист Кирилл Котков.
По его словам, после второго Майдана торгово-экономические отношения двух государств резко сократились.
Он также отметил, что из-за оскорбительных высказываний украинских властей в адрес китайского руководства, Пекин может пойти на блокировку экспорта.
«Китай запросто может пойти на блокировку экспорта на Украину... Оскорбления в адрес китайского руководства со стороны властей Украины звучат уже не первый раз», — заключил Котков.
Ранее депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев заявил, что хамство президента Украины Владимира Зеленского в адрес Китая может дорого обойтись Киеву, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru