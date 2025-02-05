Вооруженные силы ФРГ готовы к военной миссии в Гренландии

«Мы не хотим делать никаких спекуляций. Но что я могу сказать в этом контексте, так это то, что в целом у нас, как у бундесвера, есть соответствующие возможности», — уточнила представитель Минобороны.

При этом, она не стала комментировать заявления президента США Дональда Трампа о планах присоединить остров, который принадлежит Дании.

Ранее во Франции заявили о готовности отправить в Гренландию войска, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

