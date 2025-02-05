Вооруженные силы ФРГ готовы к военной миссии в Гренландии
Военнослужащие Бундесвера готовы к военной миссии в Гренландии, заявила официальный представитель Минобороны Германии Натали Йеннинг, сообщает агентство Reuters.
«Мы не хотим делать никаких спекуляций. Но что я могу сказать в этом контексте, так это то, что в целом у нас, как у бундесвера, есть соответствующие возможности», — уточнила представитель Минобороны.
При этом, она не стала комментировать заявления президента США Дональда Трампа о планах присоединить остров, который принадлежит Дании.
Ранее во Франции заявили о готовности отправить в Гренландию войска, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент Финляндии Стубб назвал внешнюю политику США вызовом для Европы
- Более 30 автомобилей сгорели в Люберцах
- Т-банк приобрел здание Центрального телеграфа
- Президент Аргентины Милей распорядился о выходе страны из ВОЗ
- Создатель «Назад в будущее» послал «к черту» требующих продолжения фанатов
- Вооруженные силы ФРГ готовы к военной миссии в Гренландии
- Teliodora откроет серию февральских концертов «Джаза на воде»
- MTV перевыпустит акустический концерт Эрика Клэптона «Unplugged»
- Парламент Грузии прекратил полномочия оппозиционных депутатов
- Депутат Тумусов: Запрет на продажу алкоголя до 21 года создаст подпольный рынок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru