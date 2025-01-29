Володин: Во главе Америки стоят убийцы и бандиты

По его слова, недопустимо обсуждение таких тем на государственном уровне с участием таких высокопоставленных лиц.

Он указал, что согласно американским законам покушение на президента РФ может грозить Байдену и Блинкену электрическим стулом.

«Пускай отправляются... на электрический стул... тогда весь мир увидит - это демократия. А если замолчат, заволокитят, ну тогда рот не открывайте и не учите никого», - заключил Володин.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация 46-го президента США Джо Байдена «пыталась убить Путина», не предоставив при этом никаких доказательств, сообщает RT.

