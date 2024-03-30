Володин в 2023 году направил 45,6% дохода на благотворительность
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в 2023 году направил 45,6% своего дохода на благотворительность. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
«Общая сумма пожертвований... составила 36 946 921 рубль», — указали в Госдуме.
Отмечается, что Володин в течение почти 20 лет направляет часть доходов на благотворительность и адресную помощь.
Также в Госдуме подчеркнули, что в 1999 году политик принял участие в создании бизнес-структур, был их акционером до 2007-го, но позже продал акции.
«Сегодня большую часть его доходов составляет прибыль по вкладам, часть которой он тратит на благотворительность», — отмечается в сообщении.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин в 2023 году направил 45,6% дохода на благотворительность
- Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК в Алтайском крае
- Минтруд Таджикистана зафиксировал отток мигрантов из РФ после теракта в «Крокусе»
- Над Белгородской областью сбили еще один украинский дрон
- Гладков: В школах Белгорода и приграничных районов введут дистанционное обучение
- Умер актер, обладатель «Оскара» Луис Госсетт-младший
- Минобороны: Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ
- В Алтайском крае из тонущего автобуса спасли девять пассажиров
- В Красноярске поставили спектакль о родоначальнике стиля «новое танго» Пьяццолле
- В НАТО заявили, что у России нет планов нападения на страны альянса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru