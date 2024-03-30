Володин в 2023 году направил 45,6% дохода на благотворительность

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в 2023 году направил 45,6% своего дохода на благотворительность. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

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«Общая сумма пожертвований... составила 36 946 921 рубль», — указали в Госдуме.

Отмечается, что Володин в течение почти 20 лет направляет часть доходов на благотворительность и адресную помощь.

Также в Госдуме подчеркнули, что в 1999 году политик принял участие в создании бизнес-структур, был их акционером до 2007-го, но позже продал акции.

«Сегодня большую часть его доходов составляет прибыль по вкладам, часть которой он тратит на благотворительность», — отмечается в сообщении.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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