США пообещали дать письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности

По их данным, ответ в письменной форме поступит только после того, как представители США доложат руководству об итогах встречи России и США в Женеве. Источники также отметили, что Россия ждет, в первую очередь, ответа на вопрос нерасширения НАТО на восток.

10 января в Женеве прошли межведомственные переговоры России и США по гарантиям безопасности. Российскую сторону представил замглавы МИДа Сергей Рябков. Тема безопасности возможно будет подниматься 12 января в Брюсселе на Совете Россия— НАТО.

