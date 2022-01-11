США пообещали дать письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности
Делегация Соединенных Штатов заявила, что даст письменный ответ России по итогам переговоров по гарантиям безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкие к переговорам источники.
По их данным, ответ в письменной форме поступит только после того, как представители США доложат руководству об итогах встречи России и США в Женеве. Источники также отметили, что Россия ждет, в первую очередь, ответа на вопрос нерасширения НАТО на восток.
10 января в Женеве прошли межведомственные переговоры России и США по гарантиям безопасности. Российскую сторону представил замглавы МИДа Сергей Рябков. Тема безопасности возможно будет подниматься 12 января в Брюсселе на Совете Россия— НАТО.
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