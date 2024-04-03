МВД Финляндии выступило за продление закрытия границы с Россией
МВД Финляндии выступило за продление закрытия границы с Россией до дальнейшего уведомления. Об этом сообщает РИА Новости.
Контрольно-пропускные пункты на финско-российской границе начали закрывать с конца ноября 2023 года. Введённый в последний раз запрет действует по 14 апреля 2024 года.
«Решение правительства о закрытии пунктов пересечения границы и централизованном рассмотрении заявлений о предоставлении международной защиты до уведомления», — говорится в предложении МВД кабмину, которое, по данным финских СМИ, будет утверждено на заседании 4 апреля.
Ранее пограничная служба Финляндии предложила навсегда закрыть два КПП на границе с Россией: временные пункты пропуска Париккала и Инари в городе Лиекса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru