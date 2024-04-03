МВД Финляндии выступило за продление закрытия границы с Россией

Контрольно-пропускные пункты на финско-российской границе начали закрывать с конца ноября 2023 года. Введённый в последний раз запрет действует по 14 апреля 2024 года.

«Решение правительства о закрытии пунктов пересечения границы и централизованном рассмотрении заявлений о предоставлении международной защиты до уведомления», — говорится в предложении МВД кабмину, которое, по данным финских СМИ, будет утверждено на заседании 4 апреля.

Ранее пограничная служба Финляндии предложила навсегда закрыть два КПП на границе с Россией: временные пункты пропуска Париккала и Инари в городе Лиекса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

