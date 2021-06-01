Володин потребовал от Украины, Чехии и Прибалтики извинений перед РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Украину, Чехию и Прибалтику извиниться перед Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик считает, что этим странам правильно было бы извиниться и начать отношения. Володин призвал их прекратить винить Россию во всех своих проблемах.