Володин потребовал от Украины, Чехии и Прибалтики извинений перед РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Украину, Чехию и Прибалтику извиниться перед Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Политик считает, что этим странам правильно было бы извиниться и начать отношения. Володин призвал их прекратить винить Россию во всех своих проблемах.
По словам парламентария, «получать деньги и быть независимыми не получится». Володин отметил, что Киев, желая сохранить доходы от транзита российского газа, требует денежного возмещения за проект «Северный поток-2».
Чехия, по его словам, выдвигает «надуманные обвинения против России» по делу о взрывах боеприпасов в Врбетице, выслуживалась перед Соединенными Штатами. Теперь же страна завела речь о 40 миллионах евро компенсации.
Прибалтика же просит возместить ущерб за советский период.
«Да не Россия вам должна, а вы России», - заявил Володин, напомнив, что Россия выплачивала все долги СССР.
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