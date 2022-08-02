Володин посетил участников спецоперации в госпитале под Саратовом

«Вячеслав Володин и врио губернатора региона Роман Бусаргин встретились с военнослужащими - участниками специальной военной операции на территории Украины, находящимися на лечении и реабилитации», — отмечается в сообщении.

Председатель Думы пожелал военным скорейшего выздоровления, а также поздравил их с Днем Воздушно-десантных войск.

