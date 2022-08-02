Володин посетил участников спецоперации в госпитале под Саратовом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках своего визита в Саратовскую область посетил военный госпиталь в поселке Шиханы-2 и встретился с участниками российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Вячеслав Володин посетил ЛНР

«Вячеслав Володин и врио губернатора региона Роман Бусаргин встретились с военнослужащими - участниками специальной военной операции на территории Украины, находящимися на лечении и реабилитации», — отмечается в сообщении.

Председатель Думы пожелал военным скорейшего выздоровления, а также поздравил их с Днем Воздушно-десантных войск.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеСаратовская ОбластьВячеслав Володин
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