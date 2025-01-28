Карлсон: Администрация Байдена пыталась убить Путина
Администрация экс-президента США Джо Байдена «пыталась убить» президента России Владимира Путина. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью своему коллеге Мэтту Таибби.
По его словам, бывший госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен «продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например».
«Что делала администрация Байдена — они пытались убить Путина», — заявил Карлсон.
Журналист не привел каких-либо доказательств и подробностей, отмечает Ura.ru.
Карлсон назвал такие попытки безумием, указав, что бывшая администрация предпринимала такие шаги, поскольку для них хаос был необходим как «защитный экран».
Ранее Такер Карлсон назвал Блинкена «злом, а также тупицей» и допустил, что тот фактически руководил США при администрации Байдена.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru