Володин: Госдума скоро рассмотрит законопроект о запрете продажи зажигалок детям

Согласно новому законопроекту, штрафы для физлиц будут до 60 тысяч рублей, а для юрлиц — до 600 тысяч рублей.

Соответствующий законопроект хотят рассмотреть из-за того, что дети используют их для «опасных игр», которые приводят к поджогам.

Кроме того, по словам Володина, в России наблюдается рост токсикомании, связанной с использованием зажигалок и баллончиков для их заправки, наряду с другими бытовыми товарами, содержащими газ.

Ранее в Госдуме предложили запретить продажу табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления и кальянов россиянам, родившимся после 31 декабря 2009 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

