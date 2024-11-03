Володин: Госдума скоро рассмотрит законопроект о запрете продажи зажигалок детям
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты намерены рассмотреть законопроект, который предусматривает наказание за продажу несовершеннолетним товаров, содержащих газ. Об этом Володин написал в своем Telegram-канале.
Согласно новому законопроекту, штрафы для физлиц будут до 60 тысяч рублей, а для юрлиц — до 600 тысяч рублей.
Соответствующий законопроект хотят рассмотреть из-за того, что дети используют их для «опасных игр», которые приводят к поджогам.
Кроме того, по словам Володина, в России наблюдается рост токсикомании, связанной с использованием зажигалок и баллончиков для их заправки, наряду с другими бытовыми товарами, содержащими газ.
Ранее в Госдуме предложили запретить продажу табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления и кальянов россиянам, родившимся после 31 декабря 2009 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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