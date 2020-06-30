Во МГИК заявили об отсутствии злого умысла в инциденте на участке №1403

Ранее сообщалось, что на УИК № 1403 29 июня пришла голосовать семейная пара. Женщина проголосовала, а напротив фамилии мужа стояла пометка о голосовании вне помещения. В итоге данные мужчины были внесены в дополнительный список избирателей, был выдан бюллетень, после чего он проголосовал.



«Мы в курсе этой неприятной ситуации и уже разобрались, что там произошло. Не вижу никакого злого умысла в этом», - цитирует его агентство.

Как предположил Реут, на участке, вероятно, была ошибочно проставлена в список избирателей отметка о том, что человек проголосовал вне помещения. «Но люди есть люди, тем более которые работают уже пятый день. Естественно, все уставшие, на нервах, человеческий фактор мы не можем исключать», - добавил он.

Между тем, Реут подчеркнул, что понимает и разделяет возмущение участников голосование в связи с произошедшим. «Далее участковая комиссия при подведении итогов, когда будет считать бюллетени, бюллетени из этого сейф-пакета признает недействительными, чтобы исключить возможность нарушения закона и неправильного подведение итогов», - подытожил он.



Ранее о том, почему важно проголосовать рассказал в интервью «МИР 24» рассказал бизнесмен Олег Сирота.

