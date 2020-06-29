Подмосковный ЦИК объяснил интерес к голосованию по Конституции
Жители Подмосковья активно голосуют по вопросу изменения Конституции, в том числе и в выходные дни, заявил председатель избирательной комиссии Московской области Илья Берёзкин. За первые четыре дня проголосовали более 2,3 миллиона жителей региона, что составляет 41% от общего числа голосовавших.
«Мы ожидали, что будут некие всплески и спады в явочных показателях по дням, но этого не произошло. Чуть меньшие показатели были в первый день, 25 июня. Во все остальные дни явка отличалась на 1-2%. И даже в выходные, когда люди, казалось бы, должны быть на даче или отдыхать где-то у своих знакомых, всё равно показатель был достаточно высок», - сообщил Берёзкин «Радио 1».
Активному участию в голосовании способствует несколько факторов, отметили в подмосковном ЦИК. Во-первых, это возможность проголосовать рядом с домом.
«Жители действительно голосуют празднично. Во многих местах, где организованы шатры, выступают музыкальные коллективы. Люди встречаются, обмениваться мнениями по поводу голосования», - сказал Берёзкин.
Во-вторых, свою роль сыграла и самоизоляция, уверены в региональном избиркоме. Все устали сидеть дома, людям интересно сходить на участок, посмотреть, как голосуют. К тому же, материалы о голосовании публиковали СМИ, что также подогрело интерес, добавил Берёзкин.
Голосование по поправкам в Конституцию стартовало в России 25 июня и продлится по 1 июля включительно.
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