Подмосковный ЦИК объяснил интерес к голосованию по Конституции

Жители Подмосковья активно голосуют по вопросу изменения Конституции, в том числе и в выходные дни, заявил председатель избирательной комиссии Московской области Илья Берёзкин. За первые четыре дня проголосовали более 2,3 миллиона жителей региона, что составляет 41% от общего числа голосовавших.

«Мы ожидали, что будут некие всплески и спады в явочных показателях по дням, но этого не произошло. Чуть меньшие показатели были в первый день, 25 июня. Во все остальные дни явка отличалась на 1-2%. И даже в выходные, когда люди, казалось бы, должны быть на даче или отдыхать где-то у своих знакомых, всё равно показатель был достаточно высок», - сообщил Берёзкин «Радио 1».

Активному участию в голосовании способствует несколько факторов, отметили в подмосковном ЦИК. Во-первых, это возможность проголосовать рядом с домом.

«Жители действительно голосуют празднично. Во многих местах, где организованы шатры, выступают музыкальные коллективы. Люди встречаются, обмениваться мнениями по поводу голосования», - сказал Берёзкин.

Во-вторых, свою роль сыграла и самоизоляция, уверены в региональном избиркоме. Все устали сидеть дома, людям интересно сходить на участок, посмотреть, как голосуют. К тому же, материалы о голосовании публиковали СМИ, что также подогрело интерес, добавил Берёзкин.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало в России 25 июня и продлится по 1 июля включительно.

