Власти Украины разрешат скупать землю иностранцам

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что после реформы иностранцы смогут скупать землю на территории страны, пишут «Известия».

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Глава украинского правительства подчеркнул, что нужно дать возможность обрабатывать землю всем, кто имеет возможность, в том числе иностранцам. Однако граждане других стран должны будут сначала зарегистрировать юридическое лицо, а затем платить налоги, передает RT.

При этом украинским фермерам пообещали преференции в виде компенсаций по кредитным ставкам.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в интервью НСН уже заявлял, что новый украинский кабмин одним из первых своих решений начнет распродажу земель.

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Фото: Facebook/Володимир Зеленський
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