Власти Украины разрешат скупать землю иностранцам

Глава украинского правительства подчеркнул, что нужно дать возможность обрабатывать землю всем, кто имеет возможность, в том числе иностранцам. Однако граждане других стран должны будут сначала зарегистрировать юридическое лицо, а затем платить налоги, передает RT.

При этом украинским фермерам пообещали преференции в виде компенсаций по кредитным ставкам.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в интервью НСН уже заявлял, что новый украинский кабмин одним из первых своих решений начнет распродажу земель.

