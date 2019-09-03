Власти Украины разрешат скупать землю иностранцам
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что после реформы иностранцы смогут скупать землю на территории страны, пишут «Известия».
Глава украинского правительства подчеркнул, что нужно дать возможность обрабатывать землю всем, кто имеет возможность, в том числе иностранцам. Однако граждане других стран должны будут сначала зарегистрировать юридическое лицо, а затем платить налоги, передает RT.
При этом украинским фермерам пообещали преференции в виде компенсаций по кредитным ставкам.
Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в интервью НСН уже заявлял, что новый украинский кабмин одним из первых своих решений начнет распродажу земель.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Власти Украины разрешат скупать землю иностранцам
- Новости за ночь: Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
- Российской посольство раскритиковало Джонсона за его слова о Второй мировой
- В США связали перепалку Рогозина и Борисова с уходом Путина
- Турция не исключила покупку дополнительных С-400 у России