СМИ: Российские военные заблокировали колонну США в Сирии

Патруль военной полиции России в Сирии заблокировал колонну армии США, вынудив ее повернуть обратно. Об этом пишет портал «Русская весна».

Как сообщили корреспонденты издания, большое подразделение американских военных нарушило механизмы упреждения конфликтов, передвигаясь в районе города Телль-Тамр на северо-востоке Сирии без предварительного уведомления российской стороны.

Портал уточняет, что военнослужащих США остановила маленькая группа российских военных, обеспечивающих безопасность по стратегически важной трассе «М-4» Хасеке - Алеппо.

В марте в Пентагоне заявили, что США сохранят присутствие в Сирии из-за угрозы от террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), напоминает RT. При этом в межведомственных координационных штабах России и Сирии считают, что страны Запада намерены разграбить национальные богатства республики, и их действия в регионе не связаны с борьбой с терроризмом.

