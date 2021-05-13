СМИ: Российские военные заблокировали колонну США в Сирии
Патруль военной полиции России в Сирии заблокировал колонну армии США, вынудив ее повернуть обратно. Об этом пишет портал «Русская весна».
Как сообщили корреспонденты издания, большое подразделение американских военных нарушило механизмы упреждения конфликтов, передвигаясь в районе города Телль-Тамр на северо-востоке Сирии без предварительного уведомления российской стороны.
Портал уточняет, что военнослужащих США остановила маленькая группа российских военных, обеспечивающих безопасность по стратегически важной трассе «М-4» Хасеке - Алеппо.
В марте в Пентагоне заявили, что США сохранят присутствие в Сирии из-за угрозы от террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), напоминает RT. При этом в межведомственных координационных штабах России и Сирии считают, что страны Запада намерены разграбить национальные богатства республики, и их действия в регионе не связаны с борьбой с терроризмом.
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