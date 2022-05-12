Власти Херсонской области исключили возвращение региона под контроль Украины
Херсонская область не вернется под контроль Киева и не свернет с курса интеграции в состав России. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
По словам чиновника, у области «нет другого пути», отмечает РЕН ТВ.
«Херсонская область никогда не будет больше колонией западных партнеров, которые довели Украину до полной деградации», — цитирует Стремоусова РИА Новости.
Как отметил замглавы региональной военно-гражданской администрации, к концу года Херсонская область будет на уровне общественного мнения и законодательства готова «для плавного перехода» к статусу субъекта РФ, пишет Газета.ру.
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