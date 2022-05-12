Власти Херсонской области исключили возвращение региона под контроль Украины

По словам чиновника, у области «нет другого пути», отмечает РЕН ТВ.

«Херсонская область никогда не будет больше колонией западных партнеров, которые довели Украину до полной деградации», — цитирует Стремоусова РИА Новости.

Как отметил замглавы региональной военно-гражданской администрации, к концу года Херсонская область будет на уровне общественного мнения и законодательства готова «для плавного перехода» к статусу субъекта РФ, пишет Газета.ру.

