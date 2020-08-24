Власти Германии не исключают отравления Навального
Представитель правительства Германии заявил, что не исключает версии об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.
По данным агентства Рейтер, представитель кабмина ФРГ также отметил, что Навальному необходима персональная защита.
Навальный в состоянии комы был доставлен в берлинскую клинику 22 августа. Медики проводят его обследование и готовятся сделать заявление о диагнозе Навального в понедельник.
Ему стало плохо 20 августа во время перелета по маршруту Томск-Москва. Российские врачи из омской БСМП-1 установили нарушения в обмене веществ Навального, но не нашли следов яда в его организме.
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