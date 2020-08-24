Власти Германии не исключают отравления Навального

Представитель правительства Германии заявил, что не исключает версии об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

В Омске заявили, что в организме Навального ядов не нашли

По данным агентства Рейтер, представитель кабмина ФРГ также отметил, что Навальному необходима персональная защита.

Навальный в состоянии комы был доставлен в берлинскую клинику 22 августа. Медики проводят его обследование и готовятся сделать заявление о диагнозе Навального в понедельник.

Ему стало плохо 20 августа во время перелета по маршруту Томск-Москва. Российские врачи из омской БСМП-1 установили нарушения в обмене веществ Навального, но не нашли следов яда в его организме.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей Навальный
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