В Омске заявили, что в организме Навального ядов не нашли
Уже две лаборатории сообщили, что в анализах Алексея Навального не найдены яды или продукты действия ядов. Об этом заявил заместитель главврача омской БСМП-1 Анатолий Калиниченко.
По его словам, изначально медики подозревали отравление, поэтому политика сразу доставили в токсикологическое отделение. «Если бы мы нашли отравление, чем-то подтвержденное, то для нас это было бы намного проще», - цитирует «Интерфакс» Калиниченко.
Ранее Минздрав Омской области объявил, что в моче Навального найден алкоголь и кофеин, а барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены, передаёт RT.
Навальному стало плохо 20 августа в самолёте по пути из Томска в Москву. Он кричал от боли, потом потерял сознание. Его госпитализировали в омскую БСМП-1. Политик впал в кому, и до вечера 21 августа врачи не разрешали его транспортировку. Позже, когда его состояние стабилизировалось, немецкие врачи забрали его в берлинскую клинике Charite.
С тех новостей о состоянии оппозиционера не было. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш подчёркивала, что семья Навального не уполномочивала кого-либо делать заявления на этот счёт.
В понедельник, 24 августа, главврач омской БСМП-1 Александр Мураховский сказал журналистам, что 23 августа получил от немецких врачей письмо, в котором говорилось о «стабильно тяжёлом» состоянии Навального, сообщает РИА Новости.
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