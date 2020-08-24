В Омске заявили, что в организме Навального ядов не нашли

Уже две лаборатории сообщили, что в анализах Алексея Навального не найдены яды или продукты действия ядов. Об этом заявил заместитель главврача омской БСМП-1 Анатолий Калиниченко.

По его словам, изначально медики подозревали отравление, поэтому политика сразу доставили в токсикологическое отделение. «Если бы мы нашли отравление, чем-то подтвержденное, то для нас это было бы намного проще», - цитирует «Интерфакс» Калиниченко.

Ранее Минздрав Омской области объявил, что в моче Навального найден алкоголь и кофеин, а барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены, передаёт RT.

Навальному стало плохо 20 августа в самолёте по пути из Томска в Москву. Он кричал от боли, потом потерял сознание. Его госпитализировали в омскую БСМП-1. Политик впал в кому, и до вечера 21 августа врачи не разрешали его транспортировку. Позже, когда его состояние стабилизировалось, немецкие врачи забрали его в берлинскую клинике Charite.