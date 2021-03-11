«ВКонтакте» передавала личные данные пользователей в СК РФ по делу Галяминой

Социальная сеть "ВКонтакте" предоставляла личные данные пользователей в СК РФ по делу муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой, осужденной на два года условно за организацию митингов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

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Агентство отмечает, что в докладной записке замруководителю Главного управления криминалистики СК РФ Ивану Стрельцову указана информация о полученных через "ВКонтакте" номерах телефона тех пользователей, которые смотрели публикации Галяминой о предстоящих мероприятиях.

Эту информацию, как передает агентство, также подтвердила сама Галямина. В администрации "ВКонтакте" заявили, что учет данных о том, кто просмотрел конкретную публикацию, соцсеть не собирает, однако отметили, что по закону все компании обязаны отвечать на запросы правоохранительных органов.

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ФОТО: РИА Новости
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