«ВКонтакте» передавала личные данные пользователей в СК РФ по делу Галяминой

Агентство отмечает, что в докладной записке замруководителю Главного управления криминалистики СК РФ Ивану Стрельцову указана информация о полученных через "ВКонтакте" номерах телефона тех пользователей, которые смотрели публикации Галяминой о предстоящих мероприятиях.

Эту информацию, как передает агентство, также подтвердила сама Галямина. В администрации "ВКонтакте" заявили, что учет данных о том, кто просмотрел конкретную публикацию, соцсеть не собирает, однако отметили, что по закону все компании обязаны отвечать на запросы правоохранительных органов.

