«ВКонтакте» передавала личные данные пользователей в СК РФ по делу Галяминой
Социальная сеть "ВКонтакте" предоставляла личные данные пользователей в СК РФ по делу муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой, осужденной на два года условно за организацию митингов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Агентство отмечает, что в докладной записке замруководителю Главного управления криминалистики СК РФ Ивану Стрельцову указана информация о полученных через "ВКонтакте" номерах телефона тех пользователей, которые смотрели публикации Галяминой о предстоящих мероприятиях.
Эту информацию, как передает агентство, также подтвердила сама Галямина. В администрации "ВКонтакте" заявили, что учет данных о том, кто просмотрел конкретную публикацию, соцсеть не собирает, однако отметили, что по закону все компании обязаны отвечать на запросы правоохранительных органов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 270 / сут.
Умерли
90 734+459 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+14 006 / сут.
- «ВКонтакте» передавала личные данные пользователей в СК РФ по делу Галяминой
- Генсек ООН заявил об угрожающем миллионам людей голоде
- СМИ: Послы ЕС согласовали новые санкции против России за нарушения прав человека
- Неизвестный ранил ножом двух мужчин у торгового центра в Подмосковье
- Глава Минздрава Словакии покинул свой пост из-за скандала со «Cпутником V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru