Визит Зеленского в Белоруссию отложили на год
Киев попросил белорусских коллег перенести на один год визит украинского президента Владимира Зеленского в Гродно. Об этом в интервью газете «Украина Бизнес Ревю» сообщил посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол.
Зеленский должен был приехать на форум регионов Белоруссии и Украины в Гродно в октябре этого года, однако буквально на днях украинская сторона попросила отложить поездку на 2021 год, заявил дипломат.
Сокол посетовал на то, что это решение перечёркивает совместную подготовительную работу. В его понимании, от этого пострадают экономики двух стран и межрегиональные связи.
Ранее Зеленский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко и других кандидатов вести диалог с обществом и не бояться новых и честных выборов.
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