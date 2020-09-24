Визит Зеленского в Белоруссию отложили на год

Киев попросил белорусских коллег перенести на один год визит украинского президента Владимира Зеленского в Гродно. Об этом в интервью газете «Украина Бизнес Ревю» сообщил посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол.

Зеленский должен был приехать на форум регионов Белоруссии и Украины в Гродно в октябре этого года, однако буквально на днях украинская сторона попросила отложить поездку на 2021 год, заявил дипломат.

Сокол посетовал на то, что это решение перечёркивает совместную подготовительную работу. В его понимании, от этого пострадают экономики двух стран и межрегиональные связи.

Ранее Зеленский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко и других кандидатов вести диалог с обществом и не бояться новых и честных выборов.

