В Чехии ответили на сообщения о желании обменять сведения о Врбетице на «Спутник V»

Ранее местное издание «Список» опубликовало материал с утверждениями о том, что Гамачек в середине апреля планировал посетить Москву и «замять» ситуацию с расследованием взрывов на складах боеприпасов в 2014 году. По данным издания, глава чешского МВД хотел обменять информацию на поставку партии «Спутника V» в Чехию и согласие на проведение в Праге встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена.

По словам Гамачека, публикация основана на спекулятивных предположениях и «лжи, которую никто не подтверждает, потому что этого не произошло». Глава МВД отметил, что с 14 апреля в ведомстве состоялось несколько встреч, в которых приняли участие генеральный прокурор, руководители служб безопасности Чехии, а также посол республики в Москве.

Гамачек подчеркнул, что единственной темой обсуждения были последствия инцидента во Врбетице для национальной безопасности Чехии и российско-чешских отношений.

Первый вице-премьер добавил, что опубликованный в «Списке» материал наносит ущерб интересам республики, и подобные спекуляции «на руку интересам иностранного [государства]».

Ранее Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и объявила о высылке 18 российских дипломатов, напоминают «Невские новости». В качестве ответной меры Россия выслала 20 сотрудников чешского дипредставительства.

