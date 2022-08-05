Въезд в РФ запретили для 62 канадских граждан

Въезд в РФ запретили для 62 канадских граждан в качестве ответной санкционной меры. Об этом сообщили в МИД.

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Ранее в июне и июле Канада расширила санкции против физлиц в РФ. В «черный список», в частности, попали официальные лица, журналисты, а также патриарх Московского и всея Руси Кирилла.

В МИД РФ заявили, что Канада «постоянно штампует новые русофобские санкции». В связи с этим власти РФ намерены объявить о новых ответных мерах в ближайшее время.

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