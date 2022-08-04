СМИ: Канада будет обучать украинских военных в Британии
Власти Канады направят своих военнослужащих в Британию для обучения украинской армии. Об этом сообщает канадское издание The Globe and Mail со ссылкой на Минобороны страны.
Отмечается, что в страну прибудут более 200 канадских военных. Первая группа в составе 90 человек отправится в Британию уже на следующей неделе.
Как пишет издание, этот шаг является частью тренировочной миссии «Юнифаер», в рамках которой Канада с 2015 года вела обучение военнослужащих Украины.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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