Грудинин заявил, что намерен подать в суд на Памфилову

Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что будет подавать в суд на главу Центризбиркома (ЦИК) России Эллу Памфилову.

По его словам, совхоз «никогда не платил дивиденды», и приписываемых ему оффшора и расчётного счета никогда не существовало, поэтому он физически не мог «выводить куда-то какие-то деньги».

«Она вышла за пределы разумного. Оказывается, я трудовые деньги выводил в оффшоры миллиардами рублей... если у неё есть информация, пусть она мне это покажет», - возмутился Грудинин.

Политик добавил, что ему не предоставили «ни одного оригинала документов», которые могли бы подтвердить наличие у него зарубежных активов.

Ранее ЦИК исключил Павла Грудинина из федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии КПРФ, сообщает «Свободная пресса». Своё решение в комиссии объяснили невыполнением политиком требований «закрыть счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов».

