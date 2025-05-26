Венгрия предостерегла ЕС от запрета на закупку ядерного топлива из России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил, что возможный запрет со стороны Еврокомиссии на закупку ядерного топлива у России приведет к серьезным последствиям для энергетического сектора Европы. Об этом сообщает национальное информагентство MTI.

По словам Сийярто, если страны Центральной Европы, включая Венгрию, лишатся возможности приобретать российские топливные элементы, это может спровоцировать резкий рост цен на энергию.