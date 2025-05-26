Венгрия предостерегла ЕС от запрета на закупку ядерного топлива из России
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил, что возможный запрет со стороны Еврокомиссии на закупку ядерного топлива у России приведет к серьезным последствиям для энергетического сектора Европы. Об этом сообщает национальное информагентство MTI.
По словам Сийярто, если страны Центральной Европы, включая Венгрию, лишатся возможности приобретать российские топливные элементы, это может спровоцировать резкий рост цен на энергию.
Министр отметил, что, по его мнению, такой шаг усугубит экономическое положение как Венгрии, так и всего Евросоюза.
Помиом этого, глава внешнеполитического ведомства призвал венгров принять участие в национальном опросе о перспективах членства Украины в ЕС. По его словам, таким образом граждане смогут поддержать позицию правительства, выступающего против планов Брюсселя увеличивать помощь Киеву за счет европейских налогоплательщиков, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru