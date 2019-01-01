Венгерский политолог пророчит Украине гражданскую войну

После проведения досрочных выборов в Верховную раду Украины в стране может начаться гражданская война, которая охватит всю территорию государства. Об этом рассказал профессор политологии Будапештского университета Кемени Ласло в интервью РИА ФАН.

Он отметил, что Украину можно назвать государством ненормальным, которое находится в неправильном состоянии. Политолог также выразил сомнение, что 21 июля выборы на Украине пройдут нормально. По его словам, даже в случае, если парламентские выборы пройдут, то их результаты могу привести к началу гражданской войны. Ласло объяснил это тем, что люди Порошенко и сам бывший президент Украины, которые пять лет назад забрали власть в свои руки, не отдадут ее просто так Зеленскому.

Ранее о сходстве и различиях двух президентов – российского Владимира Путина и украинского Владимира Зеленского – рассказал профайлер первого профессионального агентства по выявлению лжи «Алибинет.ру» Илья Степанов. В эфире НСН он указал на то, что помочь найти сходство в действиях двух глав государств – России и Украины – поможет история.

