В Верховной раде сообщили об отставке вице-премьера Резникова

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников уходит в отставку. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

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«Член Правительства — Вице-премьер-министр Украины — Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А. Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию, в котором также поблагодарил за доверие!», — написал Мельничук в своем Telegram-канале.

Парламентарий добавил, что соответствующее заявление было зарегистрировано в аппарате Рады.

Резникова назначили вице-премьер-министром, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в марте прошлого года. По данным СМИ, после отставки политик может возглавить Минобороны Украины.

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Фото: twitter.com/verkhovna_rada
ТЕГИ:Верховная РадаОтставкаУкраина
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