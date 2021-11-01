В Верховной раде сообщили об отставке вице-премьера Резникова

«Член Правительства — Вице-премьер-министр Украины — Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А. Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию, в котором также поблагодарил за доверие!», — написал Мельничук в своем Telegram-канале.

Парламентарий добавил, что соответствующее заявление было зарегистрировано в аппарате Рады.

Резникова назначили вице-премьер-министром, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в марте прошлого года. По данным СМИ, после отставки политик может возглавить Минобороны Украины.

