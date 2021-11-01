В Верховной раде сообщили об отставке вице-премьера Резникова
Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников уходит в отставку. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
«Член Правительства — Вице-премьер-министр Украины — Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А. Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию, в котором также поблагодарил за доверие!», — написал Мельничук в своем Telegram-канале.
Парламентарий добавил, что соответствующее заявление было зарегистрировано в аппарате Рады.
Резникова назначили вице-премьер-министром, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в марте прошлого года. По данным СМИ, после отставки политик может возглавить Минобороны Украины.
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