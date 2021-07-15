Путин и Керри обсудили взаимодействие РФ и США по климату

Спецпосланник американского президента по вопросам климата Джон Керри в ходе визита в Россию провел телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, сообщает Госдепартамент США.

Россия предложила США подписать соглашение по вопросам экологии и климата

Стороны отметили важность совместной работы по теме изменения климата. По словам Керри, Вашингтону и Москве предстоит сыграть важную роль, в том числе в сокращении выбросов парниковых газов, стремясь к нулевым выбросам в долгосрочной перспективе.

Также предстоит устранить выбросы от угля и решить климатические вопросы, связанные с Арктикой.

Российский лидер согласился с необходимостью удвоить международные усилия по борьбе с изменением климата. по словам Путина, России намерена сократить собственные выбросы.

Тем временем, Россия предлагает США подписать единое соглашение по вопросам экологии, климата и природы. Об этом сообщил депутат Госдумы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов по итогам встречи со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:КлиматВладимир ПутинДжон Керри
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