Путин и Керри обсудили взаимодействие РФ и США по климату
Спецпосланник американского президента по вопросам климата Джон Керри в ходе визита в Россию провел телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, сообщает Госдепартамент США.
Стороны отметили важность совместной работы по теме изменения климата. По словам Керри, Вашингтону и Москве предстоит сыграть важную роль, в том числе в сокращении выбросов парниковых газов, стремясь к нулевым выбросам в долгосрочной перспективе.
Также предстоит устранить выбросы от угля и решить климатические вопросы, связанные с Арктикой.
Российский лидер согласился с необходимостью удвоить международные усилия по борьбе с изменением климата. по словам Путина, России намерена сократить собственные выбросы.
Тем временем, Россия предлагает США подписать единое соглашение по вопросам экологии, климата и природы. Об этом сообщил депутат Госдумы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов по итогам встречи со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри.
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