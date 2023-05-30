В ЮАР заявили, что иммунитет для саммита БРИКС не распространяется на ордеры судов

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики предоставит дипломатический иммунитет участникам встречи министров БРИКС и саммита организации. Об этом говорится в заявлении главы МИД Наледи Пандор.

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Министерская встреча БРИКС пройдет в Кейптауне 1-2 июня, 15-й саммит объединения — в Йоханнесбурге 22-24 августа.

При этом в МИД ЮАР подчеркнули, что иммунитет — стандартная мера для всех международных конференций и саммитов, пишет Ura.ru. Однако он предоставляется «конференции, а не конкретным лицам».

«Эти иммунитеты не отменяют никакого ордера, который может быть выдан любым международным судом в отношении любого участника конференции», — цитирует заявление министерства РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что власти ЮАР хотят убедить Россию отказаться от идеи поездки российского лидера Владимира Путина на саммит БРИКС в августе. Это связано с выдачей Международным уголовным судом (МУС) ордера на «арест» президента России. ЮАР признает юрисдикцию МУС и должна будет арестовать Путина в случае его приезда в республику, пишет РИА ФАН. При этом в Кремле считают маловероятным применение ордера суда в отношении российского лидера.

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Фото: РИА Новости/Михаил Клементьев
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