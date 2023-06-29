«Наша главная общая цель - это признание государственного суверенитета Абхазии со стороны Турции. Уверяю вас, мы добьемся этого в самое ближайшее время общими усилиями», - сказал председатель «Родины».

Перинчек отметил, что более 90% граждан Турции поддерживают спецоперацию России на Украине. Она является шагом к формированию более справедливой системы международных отношений, считает глава политической партии.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее заявил, что Запад убеждает Грузию открыть против РФ «второй фронт» на Кавказе, передает «Радиоточка НСН».

