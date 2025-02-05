В США заявили о намерении возместить все расходы на Украину
5 февраля 202515:34
Вашингтон должен возместить все расходы на Украину, заявил представитель совета по национальной безопасности США Брайан Хьюз, сообщает телеканал NBC.
Так он прокомментировал требование к Киеву со стороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа предоставить гарантии по поставкам редкоземельных металлов в обмен на предоставленную помощь.
«Как сказал президент Трамп, США нужно возместить любые деньги», - добавил Хьюз.
Ранее Трамп заявил об очень хороших разговорах по ситуации вокруг Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru