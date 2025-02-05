В США заявили о намерении возместить все расходы на Украину

Так он прокомментировал требование к Киеву со стороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа предоставить гарантии по поставкам редкоземельных металлов в обмен на предоставленную помощь.

«Как сказал президент Трамп, США нужно возместить любые деньги», - добавил Хьюз.

Ранее Трамп заявил об очень хороших разговорах по ситуации вокруг Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

