В США заявили о намерении возместить все расходы на Украину

Вашингтон должен возместить все расходы на Украину, заявил представитель совета по национальной безопасности США Брайан Хьюз, сообщает телеканал NBC.

В Белом доме заявили о предложениях помощи в урегулировании конфликта на Украине

Так он прокомментировал требование к Киеву со стороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа предоставить гарантии по поставкам редкоземельных металлов в обмен на предоставленную помощь.

«Как сказал президент Трамп, США нужно возместить любые деньги», - добавил Хьюз.

Ранее Трамп заявил об очень хороших разговорах по ситуации вокруг Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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