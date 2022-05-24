В США заявили, что РФ должна надолго лишиться преимуществ от участия в мировой экономике

Министр также исключила возможность быстрого снятий ограничений на экспорт из РФ. Также, по ее мнению, обсуждения нормализации отношений с Россией являются преждевременными.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

