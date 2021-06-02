Власти США заявили, что новая кибератака не повлияет на проведение российско-американского саммита
Кибератака на подразделение крупнейшего в США производителя мяса JBS, в совершении которой подозревают "базирующуюся в России" группу хакеров, не повлияет на проведение российско-американского саммита. Об этом сообщил представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.
По словам Жан-Пьер, для руководства США важно "услышать напрямую президента Путина". По ее мнению, это является наиболее эффективным путем для понимания российских планов и намерений".
Ранее компания JBS обратилась в администрацию президента США Джо Байдена с заявлением, что группировка хакеров-вымогателей якобы находится в России. Жан-Пьер, комментируя данный инцидент, подчеркнула, что Байдену важно провести саммит с Владимиром Путиным, так как это позволит выявить различия и те области, в которых страны смогут сотрудничать.
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