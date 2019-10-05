В США от Белого Дома требуют документы по Украине

Демократы палаты представителей Конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома. Требование связано с расследованием деятельности президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в рамках импичмента, сообщается на сайте палаты представителей.

Письмо с соответствующим обращением на имя исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Майка Малвени направили представители трёх комитетов Конгресса США - по разведке, реформам и надзору, иностранным делам.

Ранее кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев в эфире НСН рассказал, почему согласен с президентом США, который назвал начатую процедуру импичмента госпереворотом.

