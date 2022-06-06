В США объявили режим ЧС из-за возможного дефицита электрогенерирующих мощностей

В документе Белого дома указываются ряд факторов, которые могут вызвать трудности США в производстве необходимых объемов электричества.

Отмечается, что для разрешения данного вопроса Байден освободил от ввозных пошлин на 2 года «определенные солнечные элементы и модули», поставляемы из ряда стран Азии.

