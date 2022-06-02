Власти Швейцарии предсказали рост цен на электричество и его дефицит

В 2023 году в Швейцарии многие поставщики электроэнергии сильно повысят тарифы, к тому же в стране может возникнуть нехватка электричества следующей зимой. Об этом сообщила Федеральная комиссия по электроэнергетике ElCom.

Отмечается, что в среднем стоимость тарифов может подняться на 47%.

«Энергетический кошмар»: В Германии запаниковали из-за нефти, в США - из-за газа

По данным источника, увеличение стоимости электроэнергии в Европе связано с ростом цен на газ. При этом в результате увеличения стоимости электроэнергии выросли цены на уголь.

Также сообщается, что экспортные возможности соседних государств будут иметь решающее значение для обеспечения безопасности поставок электроэнергии в Швейцарию зимой 2023 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЦеныТарифыШвейцарияДефицитЭлектроэнергия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры