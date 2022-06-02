Власти Швейцарии предсказали рост цен на электричество и его дефицит
В 2023 году в Швейцарии многие поставщики электроэнергии сильно повысят тарифы, к тому же в стране может возникнуть нехватка электричества следующей зимой. Об этом сообщила Федеральная комиссия по электроэнергетике ElCom.
Отмечается, что в среднем стоимость тарифов может подняться на 47%.
По данным источника, увеличение стоимости электроэнергии в Европе связано с ростом цен на газ. При этом в результате увеличения стоимости электроэнергии выросли цены на уголь.
Также сообщается, что экспортные возможности соседних государств будут иметь решающее значение для обеспечения безопасности поставок электроэнергии в Швейцарию зимой 2023 года.
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