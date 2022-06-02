Власти Швейцарии предсказали рост цен на электричество и его дефицит

В 2023 году в Швейцарии многие поставщики электроэнергии сильно повысят тарифы, к тому же в стране может возникнуть нехватка электричества следующей зимой. Об этом сообщила Федеральная комиссия по электроэнергетике ElCom.

Отмечается, что в среднем стоимость тарифов может подняться на 47%.