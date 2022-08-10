МИД Чехии поддержал запрет выдачи виз для россиян

Глава МИД Чехии Ян Липавский поддержал запрет выдачи шенгенских виз россиянам из-за действий россиийских властей в Украине. Об этом сообщает ТАСС.

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По мнению Липавского, этот шаг мог бы стать «очередной эффективной санкцией». Как считает политик, при текущей ситуации на территории Украины «не может быть и речи об обычном туризме для россиян».

Чехия одной из первых остановила выдачу шенгенских виз. Это произошло в феврале текущего года, после начала военных действий в Украине.

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Фото: www.mzv.cz
ТЕГИ:ВизыЧехия
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