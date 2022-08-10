МИД Чехии поддержал запрет выдачи виз для россиян

По мнению Липавского, этот шаг мог бы стать «очередной эффективной санкцией». Как считает политик, при текущей ситуации на территории Украины «не может быть и речи об обычном туризме для россиян».

Чехия одной из первых остановила выдачу шенгенских виз. Это произошло в феврале текущего года, после начала военных действий в Украине.

