МИД Чехии поддержал запрет выдачи виз для россиян
Глава МИД Чехии Ян Липавский поддержал запрет выдачи шенгенских виз россиянам из-за действий россиийских властей в Украине. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Липавского, этот шаг мог бы стать «очередной эффективной санкцией». Как считает политик, при текущей ситуации на территории Украины «не может быть и речи об обычном туризме для россиян».
Чехия одной из первых остановила выдачу шенгенских виз. Это произошло в феврале текущего года, после начала военных действий в Украине.
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