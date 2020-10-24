В США назвали главное оружие НАТО против России
Американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 назван единственным самолетом, способным противостоять наступлению России в случае возможного конфликта в Европе. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на доклад стратегического аналитического центра RAND.
Аналитики утверждают, что F-35 способен прорвать российскую систему ПВО и внести «значительный вклад с первых часов конфликта», пишет Газета.ru.
Таким образом, странам НАТО, которые имеют контракты на поставку F-35, рекомендовано обновить военную авиацию для проведения совместных операций с участием американского истребителя.
F-35 — истребитель-бомбардировщик пятого поколения производства США. Самолет стоит на вооружении ВВС Соединенных Штатов и в некоторых стран-союзниц.
Ранее НСН писала, что российский перспективный истребитель Су-57 имеет еще одно преимущество над американским F-35 Lightning II, поскольку способен вести бой в условиях высоких перегрузок и на сверхзвуковых скоростях. Об этом пишет «Военно-промышленный курьер».
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