В США назвали главное оружие НАТО против России

Аналитики утверждают, что F-35 способен прорвать российскую систему ПВО и внести «значительный вклад с первых часов конфликта», пишет Газета.ru.

Таким образом, странам НАТО, которые имеют контракты на поставку F-35, рекомендовано обновить военную авиацию для проведения совместных операций с участием американского истребителя.

F-35 — истребитель-бомбардировщик пятого поколения производства США. Самолет стоит на вооружении ВВС Соединенных Штатов и в некоторых стран-союзниц.

Ранее НСН писала, что российский перспективный истребитель Су-57 имеет еще одно преимущество над американским F-35 Lightning II, поскольку способен вести бой в условиях высоких перегрузок и на сверхзвуковых скоростях. Об этом пишет «Военно-промышленный курьер».

