В Москве начался сбор подписей в поддержку Владимира Путина

20 декабря Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала группу избирателей, которая поддержала самовыдвижение Путина в качестве кандидата, открыт избирательный счет и начат сбор подписей.

В Москве организовано около 50 точек сбора подписей в торговых центрах и общественных пространствах. Они работают ежедневно с 16:00 до 20:00.

Оставить подпись в поддержку действующего президента может избиратель старше 18 лет. У него при себе должен быть паспорт с регистрацией в Москве. В документах необходимо указать фамилию, имя, отчество, поставить подпись и дату.Документы помогают оформить волонтеры.

Также москвичи могут посетить предвыборный штаб Владимира Путина в Гостином дворе, который работает с 9:00 до 18:00. В число руководителей штаба вошли народный артист РФ Владимир Машков, главный врач московской больницы №52 Марьяна Лысенко, а также председатель Народного совета ДНР Артем Жога.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.





