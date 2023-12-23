В Москве начался сбор подписей в поддержку Владимира Путина
Москвичи начали собирать подписи в поддержку выдвижения действующего президента России Владимира Путина на выборах в 2024 году с 23 декабря.
20 декабря Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала группу избирателей, которая поддержала самовыдвижение Путина в качестве кандидата, открыт избирательный счет и начат сбор подписей.
В Москве организовано около 50 точек сбора подписей в торговых центрах и общественных пространствах. Они работают ежедневно с 16:00 до 20:00.
Оставить подпись в поддержку действующего президента может избиратель старше 18 лет. У него при себе должен быть паспорт с регистрацией в Москве. В документах необходимо указать фамилию, имя, отчество, поставить подпись и дату.Документы помогают оформить волонтеры.
Также москвичи могут посетить предвыборный штаб Владимира Путина в Гостином дворе, который работает с 9:00 до 18:00. В число руководителей штаба вошли народный артист РФ Владимир Машков, главный врач московской больницы №52 Марьяна Лысенко, а также председатель Народного совета ДНР Артем Жога.
Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru