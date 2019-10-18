В СПЧ подтвердили увольнение Михаила Федотова

В Совете по правам человека подтвердили НСН информацию об отставке главы Совета Михаила Федотова. Об этом заявил член СПЧ, директор Государственного музея истории ГУЛАГа, руководитель Фонда Памяти Роман Романов. По его словам Федотов сам уже написал о своей отставке членам Совета.

«Сам Михаил Александрович написал коллегам из Совета и подтвердил это не как слухи. Он предложил встретиться и об этом поговорить. Он просто сейчас командировке и у него нет возможности про это много говорить. А все его одолевают. Есть такая традиция встречаться у него по разным вопросам. Собственно этот вопрос мы ещё проговорим при встрече», - рассказал НСН член СПЧ.

Информация о возможной отставке Федотова появилась накануне в СМИ. Сообщалось, что советник президента, глава СПЧ покинет свой пост из-за достижения предельного возраста нахождения на госслужбе. В сентябре правозащитнику исполнилось 70 лет.

