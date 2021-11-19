В Совете Федерации оценили резолюцию США о президенте России

«Рановато на этот раз американцы начали вмешиваться в президентские выборы в России. В остальном — ничего нового и ничего неожиданного. Вмешательство в наши внутренние дела в чистом виде», — написал сенатор на странице в Facebook.

В свою очередь, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что принятие данной резолюции приведет к разрыву отношений РФ и США, пишет RT.

«Я убежден, что этот документ не пройдет. Но если резолюция будет принята, это приведет к разрыву отношений России с США», — заявил сенатор в беседе с РИА Новости.

Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в Палату представителей Конгресса США резолюцию о непризнании Путина президентом, если он примет участие в выборах в 2024 году.

