В Сочи стартовала неформальная встреча Путина и Лукашенко
Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко в неформальной обстановке проводят встречу в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии.
Александр Лукашенко прибыл в Сочи накануне, 28 мая. В тот же день состоялась официальная встреча лидеров двух государств.
«Сегодня общение двух президентов продолжается»,— пояснил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Напомним, в ходе официальной встречи Путина и Лукашенко, которая длились более пяти часов, участники обсудили ситуацию с самолетом ирландской компании Ryanair, который 23 мая экстренно сел в Минске из-за информации о минировании. Белорусские спецслужбы задержали летевшего этим рейсом оппозиционера Романа Протасевича. По мнению Лукашенко, западные страны, которые резко отреагировали на этот инцидент, вновь пытаются дестабилизировать ситуацию в Минске.
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