В Сочи стартовала неформальная встреча Путина и Лукашенко

Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко в неформальной обстановке проводят встречу в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии.

Встреча Путина и Лукашенко в Сочи завершилась

Александр Лукашенко прибыл в Сочи накануне, 28 мая. В тот же день состоялась официальная встреча лидеров двух государств.

«Сегодня общение двух президентов продолжается»,— пояснил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, в ходе официальной встречи Путина и Лукашенко, которая длились более пяти часов, участники обсудили ситуацию с самолетом ирландской компании Ryanair, который 23 мая экстренно сел в Минске из-за информации о минировании. Белорусские спецслужбы задержали летевшего этим рейсом оппозиционера Романа Протасевича. По мнению Лукашенко, западные страны, которые резко отреагировали на этот инцидент, вновь пытаются дестабилизировать ситуацию в Минске.



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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоСочиПереговоры
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