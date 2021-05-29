В Сочи стартовала неформальная встреча Путина и Лукашенко

Александр Лукашенко прибыл в Сочи накануне, 28 мая. В тот же день состоялась официальная встреча лидеров двух государств.

«Сегодня общение двух президентов продолжается»,— пояснил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, в ходе официальной встречи Путина и Лукашенко, которая длились более пяти часов, участники обсудили ситуацию с самолетом ирландской компании Ryanair, который 23 мая экстренно сел в Минске из-за информации о минировании. Белорусские спецслужбы задержали летевшего этим рейсом оппозиционера Романа Протасевича. По мнению Лукашенко, западные страны, которые резко отреагировали на этот инцидент, вновь пытаются дестабилизировать ситуацию в Минске.





