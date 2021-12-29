В СНБО Украины заявили, что не наблюдают большого скопления российских войск на границах

Киев не фиксирует критичного скопления российских войск на границе с Украиной. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в беседе с изданием «Новое время».

Данилов отметил, что Киев наблюдает некоторые перемещения войск, но для страны это некритично.

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«Для полномасштабного вторжения нужно, чтобы их было как минимум в три, четыре, пять раз — намного больше, чем есть на сегодняшний день», — подчеркнул секретарь совета СНБО.

В то же время Данилов заявил, что угроза вторжения России до сих пор существует. Секретарь совета СНБО обратил внимание, что в стране достаточно оружия для встречи с врагом.

Данилов рассказал, что США и другие страны периодически поставляют оружие на Украину. «Все партнеры нам пообещали, что они сразу увеличат поставки при обострении ситуации с Россией», — заявил Данилов.

Ранее посол России в Кабо-Верде и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская посоветовала украинским прокурорам найти «предателей» у себя в стране, а «не заглядывать в Россию».

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Фото: facebook.com/rnbou
ТЕГИ:РоссияУкраина
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