В СНБО Украины заявили, что не наблюдают большого скопления российских войск на границах

«Для полномасштабного вторжения нужно, чтобы их было как минимум в три, четыре, пять раз — намного больше, чем есть на сегодняшний день», — подчеркнул секретарь совета СНБО.

В то же время Данилов заявил, что угроза вторжения России до сих пор существует. Секретарь совета СНБО обратил внимание, что в стране достаточно оружия для встречи с врагом.

Данилов рассказал, что США и другие страны периодически поставляют оружие на Украину. «Все партнеры нам пообещали, что они сразу увеличат поставки при обострении ситуации с Россией», — заявил Данилов.

Ранее посол России в Кабо-Верде и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская посоветовала украинским прокурорам найти «предателей» у себя в стране, а «не заглядывать в Россию».

