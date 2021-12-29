В СНБО Украины заявили, что не наблюдают большого скопления российских войск на границах
Киев не фиксирует критичного скопления российских войск на границе с Украиной. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в беседе с изданием «Новое время».
Данилов отметил, что Киев наблюдает некоторые перемещения войск, но для страны это некритично.
«Для полномасштабного вторжения нужно, чтобы их было как минимум в три, четыре, пять раз — намного больше, чем есть на сегодняшний день», — подчеркнул секретарь совета СНБО.
В то же время Данилов заявил, что угроза вторжения России до сих пор существует. Секретарь совета СНБО обратил внимание, что в стране достаточно оружия для встречи с врагом.
Данилов рассказал, что США и другие страны периодически поставляют оружие на Украину. «Все партнеры нам пообещали, что они сразу увеличат поставки при обострении ситуации с Россией», — заявил Данилов.
Ранее посол России в Кабо-Верде и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская посоветовала украинским прокурорам найти «предателей» у себя в стране, а «не заглядывать в Россию».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 119 / сут.
Умерли
307 тыс.+932 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+42 776 / сут.
- Психолог рассказал, как россиянам бороться со страхами
- В СНБО Украины заявили, что не наблюдают большого скопления российских войск на границах
- В Якутске введен режим ЧС из-за смерти женщины после нападения стаи собак
- Путин сообщил, когда начнутся поставки по «Северному потоку-2»
- Россия и Китай построят станцию на Луне
- Глава «Газпрома» доложил Путину о готовности газопровода «Северный поток-2»
- Поклонская предложила Украине способ навести «порядок в стране»
- Проект по созданию низкоорбитальной спутниковой системы нашел инвестора
- Блогера Юрия Хованского освободили из СИЗО
- Лишение гражданства не коснется тех, кто получил его по рождению
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru